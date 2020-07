Fachleute haben aber herausgefunden: Die Meere an der deutschen Küste sind spürbar wärmer geworden. Deine Großeltern und deine Eltern mussten noch ein bisschen mehr frieren, wenn sie dort schwimmen wollten. In der Nordsee sind es seit 1969 ungefähr 1,3 Grad Celsius mehr geworden, in der Ostsee seit 1980 etwa 1,6 Grad.

Allerdings finden das wohl nur einige Schwimmer gut. Für die Natur ist das ein großes Problem, sagte eine Politikerin am Mittwoch. Denn Fische wie etwa der Hering mögen es nicht so warm. Sie fliehen dann in kühlere Gewässer. Gleichzeitig könnte es aber viel mehr Algen geben. Und die stören viele Menschen am Strand und im Wasser.