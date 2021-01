Mit so einem Corona-Schnelltest soll man dann einmal pro Woche selber überprüfen, ob man das Virus in sich trägt. Der Test sei so einfach wie Nasenbohren, heißt es in einem Erklärvideo. Ein Stäbchen wird dazu in die Nase eingeführt. Jüngere Schülerinnen und Schüler sollen sich dabei von einem Erwachsenen helfen lassen. Die Tests sollen kostenlos und freiwillig sein.