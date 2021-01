Bei der Firma Tui haben sonst viele Leute ihren Urlaub gebucht. Aber in der Corona-Zeit ging das nicht mehr. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Umgekehrt bedeutet das auch: Mit den Reisen der Menschen verdienen andere Geld. Das sind manchmal kleine Hotels, aber auch große Firmen. Eine sehr große ist zum Beispiel die Tui. Bei ihr kann man die unterschiedlichsten Reisen buchen. Lange lief dieses Geschäft auch gut. Doch das hat sich wegen des Coronavirus extrem verändert. Verreisen ist schwierig oder teilweise gar nicht möglich. Die Tui hat deshalb große Probleme.

Nun wurde aber klar: Die Firma bekommt noch mehr Hilfe. Der deutsche Staat will dazu auch einen Teil von Tui kaufen und dafür Hunderte Millionen Euro bezahlen. Die Besitzer der Tui stimmten am Dienstag zu. Das Geld vom Staat soll verhindern, dass die Firma in der Corona-Zeit kaputt geht und damit auch viele Arbeitsplätze verloren gehen.