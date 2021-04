Schnee, Regen, Sonne, Wolken: In den vergangenen Tagen war alles dabei. Nun aber sagen Fachleute: Am Wochenende beruhigt sich das Wetter ein wenig. Vor allem mit den Schneeschauern ist dann Schluss. Die Temperaturen steigen dann in vielen Regionen etwas. Es kann aber noch regnen, vor allem in der Mitte Deutschlands.