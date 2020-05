Manni, Ellie und Peaches? Jetzt weißt du bestimmt schon, um was es geht: Mammuts! Das waren riesige Tiere mit langen Stoßzähnen, die einst auf der Erde lebten. Sie wurden drei bis vier Meter hoch, also sogar höher als Elefanten. Jetzt sind sie nur noch in Museen oder Filmen zu sehen, wie etwa "Ice Age" mit Manni und seiner Familie. Denn Mammuts sind längst ausgestorben.