Zum Beispiel zeigt die Buchhändlerin Saskia Papen aus der Stadt Kleve bei Tiktok Bücher. Sie heißt dort "PastellPages". In einem Video zeigt sie zum Beispiel mit Tränen in den Augen ihr traurigstes Buch. Oder sie startet die "Ein Buch. Ein Tag"-Challenge. Da fordert sie ihre Zuschauer heraus, mit ihr ein Buch an einem Tag zu lesen.