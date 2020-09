Susan wird im November in der Stadt Warschau singen. Foto: Stefan Daub/KiKA/dpa

Die 13-Jährige sang dort den Song "Stronger with you". Auf Deutsch: stärker mit dir. Das hat sie so gut gemacht, dass sie im November bei einem Gesangswettbewerb für Deutschland antreten darf: dem Junior Eurovision Song Contest (gesprochen: dschunior jurowischn song kontest).

Den Wettbewerb gibt es auch für Erwachsene. Sängerinnen und Sänger aus ganz Europa machen mit. Deutschland nimmt zum ersten Mal bei der Ausgabe für junge Menschen teil.

Susan war vor ihrem Auftritt beim Casting nervös und danach gar nicht zufrieden, hat sie in der Sendung erzählt. Die Jury fand ihren Gesang aber toll. Geschrieben wurde das Lied "Stronger with you" von Levent Geiger. Du kennst ihn vielleicht aus der Show "Dein Song".