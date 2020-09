Fachleute erstellen regelmäßig Listen, auf denen die reichsten Menschen stehen. Dazu müssen sie schätzen, genau wissen sie es also nicht. Und es kommt nicht nur aufs Geld an. Die Leute schauen sich zum Beispiel auch Dinge wie wertvolle Kunstsammlungen oder Grundstücke und Häuser an, die die Reichen besitzen.

Was glaubst du, wer könnte der reichste Deutsche sein? In einem neuen Bericht steht: Dieter Schwarz. Den Namen hast du vielleicht noch nie gehört. Aber du kennst sicher die Supermärkte, die er gegründet hat: Lidl und Kaufland. Der Mann soll ein geschätztes Vermögen von mehr als 40 Milliarden Euro besitzen. Hätte man diesen Betrag in Euro-Münzen, könnte man darin sogar baden.