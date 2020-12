Viele Wissenschaftler, Ärzte und auch eine Menge Politiker machen sich Sorgen, dass wir die Corona-Krise nicht in den Griff bekommen. Deswegen wird gerade viel über strengere Regeln gesprochen. In einigen Bundesländern wurden sie bereits beschlossen. In anderen geht es zum Beispiel noch um die Frage, ab wann strengere Regeln gelten sollten. Über diese Punkte wird dabei gesprochen.