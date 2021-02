Der Mann lebt in der Stadt Lüneburg in Norddeutschland. Die ist berühmt für einige schöne alte Gebäude. Und die baut er genau nach, in klein. Allerdings plant er seine Bauten zunächst am Computer und rechnet dann etwa aus, wie viele Steine er jeweils braucht.

Angefangen hat er damit, als seine Eltern die alten Bausteine aus seiner Kindheit loswerden wollten. Er nahm sie und entdeckte den Spaß daran wieder. Die alten Steine reichten allerdings nicht für seine Ideen. Inzwischen kommen mit der Post fast täglich Pakete mit Teilen.

Das Nachbauen seiner Heimat ist für Benjamin Albrecht inzwischen fast zum Beruf geworden. Noch in diesem Jahr sollen einige der Mini-Gebäude in einem Museum ausgestellt werden.