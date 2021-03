Diese Wärme führt dazu, dass der Mann aus Weiterstadt im Bundesland Hessen schon jetzt Spargel ernten kann. "Heute haben wir den ersten Spargel gefunden!!!", schrieb er am Mittwoch im Internet.

Spargelstangen wachsen unter der Erde in aufgeschichteten Erdwällen. Sie werden vorsichtig gestochen. Die Arbeit ist anstrengend, weil man sich dabei die ganze Zeit bücken muss.

Spargelpflanzen mögen es warm. Damit sie wachsen, benötigen sie mindestens zwölf Grad Celsius.

Auch in anderen Bundesländern wie in Baden-Württemberg und Brandenburg soll die Spargelernte schon Mitte bis Ende März beginnen. Zu Ostern könnte es also ein Spargelessen geben.