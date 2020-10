Außerdem nehmen die Sonnen-Kraftwerke einigen Platz weg. Der ist in einem so eng besiedelten Land wie Deutschland gar nicht so leicht zu finden.

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen schwimmt deswegen jetzt eine solche Solaranlage auf einem Baggersee. Da gibt es Platz und auch keine Bäume, die die Sonnenstrahlen abhalten. Das Wasser hilft außerdem, das Kraftwerk zu kühlen, sagen Fachleute. Die Anlage ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Allerdings sind die schwimmenden Kraftwerke noch viel teuer als die auf dem Land.