Neben allen Paketen, die jedes Jahr in Deutschland verschickt werden, wäre dein Stapel allerdings trotzdem kaum zu erkennen. Am Freitag kam heraus: Allein die Deutsche Post hat in diesem Jahr mehr als eineinhalb Milliarden Pakete verschickt.

Das sind schon jetzt mehr als im kompletten vergangenen Jahr. Dabei ist dieses Jahr noch gar nicht zu Ende. Die Weihnachtszeit kommt erst noch. Und dann verschicken die Menschen besonders gerne Pakete.

Fachleute sagen: Schon in den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Pakete. Das liegt vor allem daran, dass Menschen häufiger im Internet Dinge bestellen. In Corona-Zeiten wurde das noch deutlicher.