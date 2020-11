Zieht er seinen Schnurrbart an den Seiten von links nach rechts auseinander, misst der 60 Zentimeter. Das ist so viel wie zwei lange Schullineale hintereinander gelegt. Schir Kahn ist 50 Jahre alt und lebt in Kabul, das ist die Hauptstadt des Landes Afghanistan.

Die Idee, seinen Bart wachsen zu lassen, hat mit einer Geschichte von einem afghanischen König zu tun. Denn der soll einem Polizisten Geld für dessen Schnurrbart gezahlt haben.

Geld bekommt Schir Kahn nicht für seinen Bart. Aber er sagt: "Alle lieben mich für meinen Schnurrbart." Sein Traum ist, eines Tages bei einem internationalen Wettbewerb mitzumachen.