Solche Schnelltests sollen ab Freitag auch in Schulen und Kitas möglich sein. Das hat der Gesundheitsminister der Regierung angekündigt: "Lehrerinnen und Lehrer werden sich regelmäßig selbst testen dürfen." Das soll helfen, Ansteckungen mit dem Coronavirus in Schulen zu verhindern. Es müssen dafür aber etwa bestimmte Lehrer oder andere Mitarbeiter ausgebildet werden. Dann können sie direkt an der Schule solche Tests machen.