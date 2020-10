Sänger Nico Santos ist zum ersten Mal richtig dabei. Die anderen Musikerinnen und Musiker kennen den Ablauf schon genau: Wenn ihnen die Stimme eines Kandidaten gefällt, hauen sie auf den roten Knopf. Erst dann dreht sich der Stuhl um, und die Musiker sehen, wer auf der Bühne singt. So funktioniert die Show "The Voice of Germany". Ab Donnerstag geht es auf dem Sender ProSieben los.