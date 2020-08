"Solange das Coronavirus noch nicht bekämpft ist und es keinen Impfstoff gibt, müssen wir damit rechnen", sagte eine Politikerin zu den Schließungen. Es sei wichtig, sofort zu reagieren, sagte sie. Betroffene Schulkinder und Lehrerinnen und Lehrer werden also getestet oder müssen in Quarantäne. "Der Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten steht an erster Stelle", sagte die Politikerin.

Bislang läuft die Schule nur in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nächste Woche geht es auch in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen weiter.