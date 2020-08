Auch Menschen, die auf größeren Festen und Versammlungen arbeiten, fällt das Planen gerade schwer. Die Leute etwa, die auf Weihnachtsmärkten ihr Geld verdienen wollen, grübeln schon jetzt über die Weihnachtszeit.

Ohne Trubel vor den Ständen kann man sich einen Weihnachtsmarkt kaum vorstellen. Trotzdem überlegen die Veranstalter, wie die Märkte mit Abstand stattfinden können. In Augsburg in Bayern will man die Stände etwa auf die ganze Stadt verteilen. So soll es kein Gedränge geben. Auch könnte es Essen und Trinken an den Ständen nur zum Mitnehmen geben.