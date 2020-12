Aber was ist deine allerliebste Süßigkeit rund um Weihnachten? Das wurden Menschen gerade in einer Umfrage zu ihrer Kindheit gefragt. Dabei kam heraus: Die meisten Erwachsenen denken an Schokolade. Auch Lebkuchen, Dominosteine und Spekulatius kommen bei vielen gut an.

Schokolade gibt es gerade in der Weihnachtszeit in vielen verschiedenen Formen. Aber hast du schon mal von Hohlfiguren aus Schokolade gehört? Probiert hast du sie bestimmt schon mal. So nennen Fachleute nämlich etwa die Schoko-Nikoläuse, die von innen hohl sind.