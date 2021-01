Endlich liegt auch bei uns Schnee! Das haben sich viele Kinder vor allem in Norddeutschland gedacht. Dort hatte es reichlich geschneit, sodass am Wochenende Schlittenfahren und Schneemannbauen möglich waren. Über viel Schnee konnten sich in den vergangenen Wochen vor allem die Menschen in der Mitte und im Süden von Deutschland freuen.