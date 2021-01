"Einen Kindergeschmack verliert man nie", sagte der Fernsehkoch dazu in einem Interview. Auch wenn er am Freitag schon seinen 50. Geburtstag feiert, mache ihn dieses Essen heute noch so glücklich wie damals als Kind.

Auch Hotdogs, Frikadellen und Dosenmandarinen stehen auf der Liste der Dinge, die der Fernsehkoch gern isst. Manchmal müsse er sich dafür sogar entschuldigen, sagte Tim Mälzer. Viele Menschen sind wohl verwundert, dass er als Koch keine außergewöhnlichen Lieblingsgerichte aufzählt.