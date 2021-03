Das Deutsche Museum in der Stadt München zeigt gerade in einer Ausstellung ein solches Kleid. Es stammt aus dem Jahr 1893 und gehörte einer spanischen Prinzessin. Eine Restauratorin richtete das alte Kleidungsstück wieder her. Es war stark verschmutzt und hatte Risse und Löcher. Monatelang säuberte sie es mit feinen Pinseln und einem speziellen Sauger.

Jetzt schimmert das Kleid wieder im Lichtschein. Praktisch war es dagegen nicht für seine Trägerin. "Die Glasfasern sind spröde", erklärt die Restauratorin. "Wenn man sich hinsetzt, dann brechen sie."