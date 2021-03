An diesem Ort schlafen die Menschen in angeschnallten Schlafsäcken an der Wand. Denn sonst würden sie im Schlaf herumtrudeln. Der Ort ist die Internationalen Raumstation ISS. Sie umkreist die Erde in etwa 400 Kilometern Höhe. Alles, was dort nicht festgebunden ist, schwebt in der Schwerelosigkeit durch den Raum.