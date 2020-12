Manchmal kann es auch schon vorher richtig winterlich sein. In anderen Jahren beginnt der Dezember ganz mild. Doch in diesem Jahr kamen Schnee und Glätte ziemlich pünktlich. In den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz fiel in der Nacht auf Dienstag jede Menge Schnee. An vielen Orten waren auch die Straßen glatt.