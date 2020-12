Schnell Fotos oder Daten von einem Ort zum anderen verschicken, das geht mit dem Internet. An manchen Orten in Deutschland aber funktioniert das nicht so gut, weil es dort keine schnellen Leitungen gibt. Um dafür Aufmerksamkeit zu bekommen, hat sich ein Fotograf aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen etwas Witziges ausgedacht.