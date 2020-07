Im Internet statt in der Praxis: Auch so können Ärzte und Ärztinnen ihren Patienten helfen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wohl auch deshalb haben in der Stadt Berlin in den vergangenen Wochen mehr Menschen Video-Sprechstunden genutzt. Sie haben sich also über ein Video-Telefonat von ihrem Arzt beraten lassen, anstatt in die Praxis zu gehen.

Für eine Video-Beratung brauchen Patienten nur ein Gerät mit einer Kamera, zum Beispiel einen Computer oder ein Smartphone. Außerdem muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.

In Berlin bieten inzwischen viele Ärztinnen und Ärzte Video-Sprechstunden an. Anfang des Jahres haben gerade mal vier Arztpraxen mitgemacht. Jetzt sind es schon mehr als 2000!