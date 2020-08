Zuhause konnte er aber zuletzt nicht so punkten. Eigentlich sollte Matthias Schweighöfer in der Corona-Krise seiner Tochter bei den Mathe-Aufgaben helfen. Doch das klappte eher weniger. "Ich hasse nach wie vor Mathe!", erzählte er nun. "Es tut mir so leid für meine Tochter. Es ist einfach auch doof, als Vater dazustehen, deine Tochter weint und du kannst ihr nicht helfen."

Manchmal versuchten der Schauspieler und seine Tochter es dann einfach am nächsten Tag noch mal. Oder er holte er sich woanders Hilfe.