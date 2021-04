Wo soll man bloß mit dem Angucken anfangen? Die Auswahl ist jedenfalls mehr als riesig. Das berühmte Museum Louvre in Paris zeigt jetzt kostenlos online alles, was es so besitzt. Das sind beinahe 500 000 Werke. Bekannte Gemälde des berühmten Künstlers Leonardo da Vinci sind darunter, aber auch Juwelen, Statuen und zum Beispiel Funde aus der Antike.