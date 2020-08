Sie nähen, ernten oder schuften in Minen: Millionen Kinder auf der Welt arbeiten, anstatt zur Schule zu gehen. In Deutschland und vielen anderen Ländern ist Kinderarbeit zwar verboten. Trotzdem liegen auch bei uns in den Regalen manchmal Dinge, an denen Kinder mitgearbeitet haben. Das kann zum Beispiel eine Tafel Schokolade sein, für die ein Kind die Kakaobohnen geerntet hat.