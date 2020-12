Zum Glück dauert es nicht mehr so lange, bis die Weihnachtsferien anfangen. Für eine Menge Schülerinnen und Schüler in Bayern ändert sich trotzdem vorher noch einiges. Denn die Regierung des Bundeslandes hat am Sonntag entschieden: Die jetzigen Tricks gegen die Ausbreitung des Coronavirus reichen nicht aus. Es stecken sich einfach immer noch sehr viele Leute an.