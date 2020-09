Viele Autos, die umher fahren. Viele Häuser, die geheizt werden. Auch Fabriken stoßen Gase aus und brauchen Strom: Allein in Deutschland werden jedes Jahr eine Menge Treibhausgase in die Luft geblasen. Die sind schädlich. Denn dadurch verändert sich das Klima und die Erde wird heißer. Auch in allen anderen Ländern gelangen die schädlichen Gase in die Luft.