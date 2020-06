Nur noch 63 Maui-Delfine soll es in Neuseelands Gewässern geben. Foto: Auckland Conservancy/dpa

Maui-Delfine leben in den Gewässern Neuseelands. Allerdings sind es nur noch 63, sagt die neuseeländische Regierung. Das bedeutet, diese Art könnte bald aussterben.

Damit das nicht passiert, will Neuseeland die Maui-Delfine besser schützen. Deshalb wurden am Mittwoch neue Regeln für Fischer dort verkündet. Sie dürfen ab Oktober keine Treibnetze mehr verwenden. Das sind sehr große Netze. Sie werden vom Schiff senkrecht ins Wasser gelassen und treiben dann in der Strömung.

Das Problem: Mit diesen Netzen werden nicht nur bestimmte Fischarten gefangen. Darin verheddern sich auch zum Beispiel die kleinen Maui-Delfine und sterben dann. Damit das nicht mehr geschieht, wird diese Art des Fischens verboten.