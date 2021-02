Was macht eigentlich Max Giesinger? Das fragten sich einige Fans des Sängers in den letzten Monaten. Die Antwort lautete: Pause. Zumindest wenn es um Instagram und Facebook geht. Der Sänger postete vier Monate lang nichts auf diesen Plattformen. Und er war auch in keiner Fernsehsendung zu Gast.