Normalerweise trägt sie Hosenanzüge oder schicke Kleider, wenn sie im Fernsehen zu sehen ist. Nun trat Judith Rakers aber ausnahmsweise mal ganz anders vor die Kamera: in einem riesigen Küken-Kostüm. Am Dienstag kam heraus: Die bekannte Sprecherin von Nachrichten hat bei der Rateshow "The Masked Singer" mitgemacht.