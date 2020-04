Wer ein Kunstwerk eine Zeit lang zu Hause haben möchte, kann sich bei dem Museum melden. Dann wird per E-Mail ein Vertrag abgeschlossen - schließlich soll den Stücken nichts passieren. Anschließend darf man sein Kunstwerk dann vor dem Museum abholen. Oder es kommt per Post. In der Ausstellung geht es ums Meer, um Wasser und um Land. Zur Auswahl stehen viele Skulpturen oder auch Bilder.