Fünf-Euro-Scheine und Zehn-Euro-Scheine haben schon länger so einen Lack. Sie fühlen sich glatter an. Ab 2021 sollen auch neue 20-Euro-Scheine mit so einem Lack in Deutschland hergestellt werden. 20-Euro-Scheine ohne so eine Beschichtung werden dadurch nach und nach verschwinden, erklärte ein Fachmann.