Verkleidete Menschen, geschmückte Häuser und Musik: So feiern die Menschen in Irland einmal im Jahr den St. Patrick's Day (gesprochen: säint pettricks dey). Jedes Jahr am 17. März erinnern sie so an den Bischof Patrick. Der Mann lebte vor vielen Hundert Jahren. Den Iren ist er sehr wichtig. Er soll das Christentum in ihr Land gebracht haben.