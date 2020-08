Ein Tablet-Computer im Unterricht ist in den meisten Schulen eine Ausnahme. Foto: Armin Weigel/dpa

Nun planen Politiker, die Situation in Schulen zu verbessern. Sie einigten sich am Donnerstag darauf, dass jede Lehrkraft einen Dienst-Laptop bekommen soll. Alle Schülerinnen und Schüler sollen einen günstigen Internetzugang erhalten. Außerdem soll jede Schule an schnelles Internet angeschlossen werden. Dafür sollen viele Millionen Euro ausgegeben werden.