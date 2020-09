Naturschutzgebiet! Ein Schild mit einer solchen Aufschrift hast du bestimmt schon mal gesehen. In so einem Gebiet werden Tiere und Pflanzen besser geschützt als anderswo. Solche Schutzgebiete gibt an vielen Orten der Welt. Doch Wissenschaftler sagen: Es sind noch viel zu wenig! Es müsste mindestens die Hälfte des Landes auf der Erde besonders geschützt werden. Nur so können bedrohte Pflanzen- und Tierarten vor dem Aussterben gerettet werden.