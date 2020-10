Wir produzieren so also eine Menge Müll. Am Dienstag stellte das Umweltbundesamt die neusten Zahlen vor. Sie stammen aus dem Jahr 2018. Dabei kam heraus: Umgerechnet auf alle Menschen in Deutschland waren es damals mehr als 220 Kilogramm Müll pro Kopf. Das ist mehr als im Jahr davor.

Auf einem Treffen suchten Fachleute nach möglichen Lösungen für das Abfallproblem. "Verpackungen sollten vermieden werden, bevor sie überhaupt anfallen", mahnte der Präsident des Umweltbundesamt.

Es soll deswegen in Zukunft mehr auf Mehrweg gesetzt werden. Damit sind Verpackungen gemeint, die man häufiger verwenden kann, beispielsweise Pfandflaschen.

Künftig sollte es mehr solche Verpackungen geben, zum Beispiel wenn man sich Essen liefern lässt oder etwas im Internet bestellt.