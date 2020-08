Bei mehr Menschen in Deutschland wird das Coronavirus nachgewiesen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Monatelang war die Zahl der neuen Corona-Fälle nicht so hoch wie jetzt. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es gerade viele Fälle. Rund jeder Vierte dieser Fälle hat mit Menschen zu tun, die aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Das hat die Regierung nun erklärt.

Doch auch anderswo in Deutschland stecken sich vermehrt Menschen an, etwa in Hamburg. Fachleute und Politiker sind deshalb besorgt. Sie bitten die Menschen, wieder mehr Abstand zu halten und besser auf die Hygiene-Regeln zu achten.