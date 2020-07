Nico Santos will unbedingt gewinnen. Denn der Sänger ist neuer Coach in der Fernseh-Show "The Voice of Germany". Dafür werden gerade die nächsten Folgen gedreht. "Ich brenne", sagte Nico Santos Reportern. Das meint er, dass er ganz wild auf seine Aufgabe ist: "Ich freue mich am meisten darauf, Talente zu entdecken und so zu fördern, wie ich gefördert worden bin."