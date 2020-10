Die Schaufenster sind mit Pappe abgeklebt. Hier liegen keine Sachen mehr aus, die man kaufen kann: Wo früher einmal ein Geschäft war, steht heute alles leer. In vielen Innenstädten ist das ein Thema. Die Besitzer der Läden verdienen nicht genug und müssen schließen. Die Geschäfte haben es oft schwer, weil viele Menschen lieber Sachen im Internet bestellen. Da müssen sie nicht lange suchen oder herumlaufen, sondern finden schnell, was sie suchen. In der Coronakrise sind solche Bestellungen noch einmal mehr geworden.