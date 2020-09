In Deutschland ärgert sich fast die Hälfte der Menschen über den Motorrad-Lärm. Das kam am Freitag bei einer Umfrage heraus. Viele finden auch, dass Politiker bei dem Thema mehr tun sollten. Einige Politiker hatten deswegen schon darüber nachgedacht, das Motorradfahren an Sonntagen und Feiertagen teilweise zu verbieten. Das hat wiederum manche Motorradfahrer geärgert.