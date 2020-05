Für die Zuschauer in Deutschland gab es zumindest Ersatz. Statt in einer großen Live-Show für alle Länder wurden die Halbfinal-Beiträge am Wochenende als Musikvideo im Fernsehen gezeigt. Die Zuschauer konnten dann per Telefon abstimmen, welche zehn davon ins Finale kommen. Das wurden am Ende die Songs aus der Schweiz, Russland, Island, Italien, Schweden, Bulgarien, Dänemark, Malta, Litauen und aus Aserbaidschan.

Das Finale ist am kommenden Samstag im Fernsehen zu sehen. Dann sollen die deutschen Zuschauer ihren "Sieger der Herzen" wählen. Echtes Publikum im Saal wird es wieder nicht geben.