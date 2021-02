Erst vor Kurzem versteigerte beispielsweise ein Seilbahnbetreiber aus Bayern zwei alte Gondeln für 28 500 Euro. Das ist viel Geld. Das liegt daran, dass heute viele Menschen Interesse an alten Gondeln haben, erklärt Luis Weber.

Um genug Geld für sein Ziel zusammenzubekommen, vermietet Luis Weber Gondeln aus seiner Sammlung. Sie stehen zum Beispiel auf Messen oder in Einkaufszentren. Seine älteste Gondel gibt er aber nur ungern her. Luis Weber will schließlich nicht, dass sein mehr als 70 Jahre altes Sammlerstück beim Transport kaputtgeht.