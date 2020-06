Denn damit ein Film oder die Schauspieler und Macher hinter der Kamera Oscars bekommen können, gibt es Regeln. Eine lautet normalerweise: Der Film muss in einem Kino rund um Los Angeles gelaufen sein. Los Angeles ist die Stadt, in der die Preise später vergeben werden. Doch aus Sorge vor dem Virus sind viele Kinos geschlossen. Außerdem finden schon länger kaum Dreharbeiten statt. Es gibt also weniger Filme, die diese Regeln für den Oscar erfüllen.

Durch die Verschiebung aber haben die Filmemacher nun etwas mehr Zeit, ihre Filme fertigzustellen und im Kino zu zeigen. Außerdem dürfen diesmal ausnahmsweise auch Filme mitmischen, die nur bei Streaming-Diensten gezeigt wurden.