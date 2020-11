Vor allem in Städten wie Köln, Düsseldorf und Mainz kommen Menschen zusammen, um zu feiern. Viele von ihnen sind verkleidet. Doch wegen des Coronavirus fielen große Treffen dieses Mal aus. Stattdessen schalteten sich Fans des Karnevals zum Beispiel im Internet zusammen.

"Es ist ein Tag, den wir so schnell nicht mehr vergessen werden: Komplett alles anders", sagte ein Vertreter von Karnevalsvereinen. Einzelne Leute wollten sich den Spaß am Verkleiden aber anscheinend nicht nehmen lassen. In Mainz zum Beispiel liefen zwei Leute in großen Dino-Kostümen durch die Straßen.