Eigentlich wird das neue Paar sonst immer im Rathaus vorgestellt. Doch wegen der Corona-Krise trafen sich dieses Mal alle in einem Autokino. Dort sitzt das Publikum nämlich nicht so nah zusammen. Stattdessen kommt jeder einfach in seinem Auto und schaut von dort aus zu. So kann der Abstand von 1,5 Metern einfach eingehalten werden.

Gefeiert wurde trotzdem ordentlich. Manche trugen eine Schutzmaske passend zum Kostüm. Anderen warfen Konfetti aus ihren Autos.