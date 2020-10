Dort allerdings haben die beiden in der letzten Woche verloren. Dafür müssen sie nun etwas erledigen: Die beiden kommentieren das Fußballspiel der deutschen U21-Mannschaft gegen Bosnien-Herzegowina. In der U21-Mannschaft treten jüngere Profi-Fußballer an.

Das Ganze soll auch Werbung für die Spiele dieser Mannschaft sein. Denn dabei schauen weniger Zuschauer zu als bei der Nationalmannschaft. Der Trainer des U21-Teams sagte über Joko und Klaas: "Wir hoffen, dass sie ihre unnachahmliche Art der Moderation mit einbringen und dadurch auch Fans vor den Fernseher locken, die sonst vielleicht keine U21-Spiele schauen."

Das Spiel wird am Dienstag auf dem Sender ProSieben Maxx gezeigt. Joko und Klaas bekommen aber beim Kommentieren Hilfe von einem Profi.